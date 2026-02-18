МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим сторонам, Москва готова продолжать тесную кооперацию с партнерами в Нью-Дели в этой сфере, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели (это заявления были официальных представителей Индии) руководствуется исключительно национальными интересами, принимая суверенные решения, исходящие из коммерческой целесообразности. Ни у нас, ни у вас нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход. Мы убеждены, что закупка Индией российских углеводородов выгодна обеим сторонам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке. И готовы продолжать тесную кооперацию в этой области с нашими партнерами и друзьями в Индии", - сказала она в ходе брифинга.