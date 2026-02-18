ЦБ сообщил о сокращении краж через снятие наличных в банкомате на 40% с лета 2025 г.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кражи средств через снятие наличных в банкомате благодаря принятым мерам с лета прошлого года сократились на 40%, но их объем все еще существенный, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. Перечь признаков, которыми при проверке должны руководствоваться банки, определен ЦБ. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщает об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно только в отделении банка.

"Мы прижали мошенников внутри банковской инфраструктуры, но мошенники все чаще используют обходные процедуры, деньги в обход, наличными через курьеров (...). И мы отреагировали на появление, разрастание этой новой угрозы тем, что с сентября появилась обязательная проверка на признаки мошенничества при выдаче наличных в банкоматах, и здесь тоже эффект сказывается, эффект был практически мгновенным", - сказала Набиуллина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"С пика, который мы зарегистрировали летом, в июне-июле, хищения через этот канал, когда снимаются наличные через банкомат, они сократились тоже достаточно активно, процентов на 40. Это только первый шаг, потому что 1 миллиард за квартал - это немало", - добавила она.

По ее словам, основным каналом атак, с помощью которых мошенники добираются до людей, остается телефон, что подтверждают данные ноября.

"Нам не хватает сцепки банков с операторами связи, об этом очень многие говорят. И когда мы общаемся с финансовыми организациями, те, где эта сцепка выстраивается, отмечают большую эффективность антифрод-процедур", - сказала Набиуллина.

Как сообщалось ранее, объем похищенных мошенниками средств по итогам 2025 года составил 29,3 млрд рублей, что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд руб.). Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть (на 31,2%), до 1,6 тыс. транзакций, после 1,2 тыс. в 2024 году, согласно данным ЦБ.