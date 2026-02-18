Поиск

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская переговорная делегация в Женева получила установку действовать в рамках пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе прошлого года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская делегация, которая находится сейчас на переговорах в Женеве, (...) имела четкие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов. Можно сказать и договоренностей, можно и так сказать - которые были в виде понимания достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Отвечая на вопрос о том, что такое дух Анкориджа, представитель МИД пояснила: "Дух - это в данном случае формула, это атмосфера, это понимание. Анкоридж - это место на Аляске. Если вместе брать - это те понимания, которые были достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске".

Ранее информированной источник сообщил "Интерфаксу", что российская делегация, участвовавшая в переговорах по Украине, в среду возвращается из Женевы в Москву.

По данным собеседника агентства, точных сроков нового раунда нет.

Мария Захарова МИД Женева
