Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке ВСУ на объект энергетики

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объект энергетики атаковали ВСУ в Белгороде, есть отключения энерго- и теплоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Очередная атака, массированная атака на объект энергетики города Белгорода. Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его канале в Мах в среду.

По его информации, аварийные бригады уже приступили к восстановлению.

Ракетная опасность действовала в среду в Белгороде примерно с 21:31 до 21:47.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород
