Песков заявил, что делегация РФ еще не вернулась из Женевы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Члены переговорной делегации РФ еще не прилетели в Москву из Женевы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока еще не долетела наша делегация", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает состоявшиеся переговоры. Он отметил, что российские переговорщики доложат президенту РФ Владимиру Путину о контактах в Женеве, когда вернутся в страну.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", можно ли рассматривать отдельную встречу с украинской стороной как позитивный сигнал в урегулировании, Песков сказал: "Не знаю, они еще не долетели".

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на переговорах был достигнут значительный прогресс.

Дмитрий Песков Женева
