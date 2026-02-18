Россия, США и Украина достигли значимого прогресса на переговорах в Женеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной прошли успешно, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также заявлял о достижении прогресса.

Третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса прошел во вторник в Женеве.