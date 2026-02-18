Поиск

Путин утвердил состав наблюдательного совета АСИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Так, в состав наблюдательного совета вошли 18 человек: глава Минпромторга Антон Алиханов, президент, председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Кроме того, в составе Набсовета председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Минтранса Андрей Никитин, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, глава АСИ Светлана Чупшева, президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Владимир Путин Агентство стратегических инициатив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что не обсуждают с американской стороной тему Кубы

 В Кремле заявили, что не обсуждают с американской стороной тему Кубы

Что произошло за день: среда, 18 февраля

Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

 Функционал Telegram останется доступным в зоне СВО до перехода военных на Мах

ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на огурцы

 ФАС направила запросы в торговые сети по поводу цен на огурцы

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 89 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });