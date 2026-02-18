Путин утвердил состав наблюдательного совета АСИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Так, в состав наблюдательного совета вошли 18 человек: глава Минпромторга Антон Алиханов, президент, председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Кроме того, в составе Набсовета председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Минтранса Андрей Никитин, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, глава АСИ Светлана Чупшева, президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.