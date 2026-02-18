Путин провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) провел отдельную встречу с генеральным директором организации Светланой Чупшевой.

Путин также осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

Экспозиция, состоящая из шести цифровых стендов, выделяет пять ключевых моментов такой работы - по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.