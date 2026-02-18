Президент РФ осмотрел выставку, посвященную работе Агентства стратегических инициатив

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в преддверии заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

В ходе осмотра выставки Путин заявил, что государство должно поощрять лидеров рейтингов регионов по различным направлениям и помогать им распространять лучшие практики.

Гендиректор агентства Светлана Чупшева представила главе государства рейтинг, в частности, внедрения беспилотных технологий. "Рейтинг показывает, кто лучше продвигается", - поддержал Чупшеву замглавы администрации президента Максим Орешкин, участвовавший в осмотре выставки.

"А кто быстрее внедряет, тот что получает?" - поинтересовался Путин. "По крайней мере в рейтинг попадает, само собой, - сказал Орешкин. - Но, у него эффекты экономические".

"Надо бы посчитать экономический эффект, и помогать надо добиваться максимального эффекта", - заявил глава государства. "Как раз АСИ и занимается тем, что лучшие практики внедряет", - заверил замглавы президентской администрации.

Чупшева также рассказала о воссоздании на базе ГК "Дымов" производства керамики в Суздале и реставрации исторических сооружений. "Из такой развалюхи (сделали современное производство)", - оценил Путин реконструкцию исторической текстильной фабрики. Заинтересовала главу государства и выпускаемая теперь в Суздале продукция - как керамические салфетницы, так и цветастые душегреи.

Отметил глава государства и продукцию возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел, в частности из лаванды и лимонов. "Какие красивые!" - сказал Путин, взяв из корзины веточку крымских лимонов - не уступающих по свойствам ташкентским.

Экспозиция, состоящая из шести цифровых стендов, выделяет пять ключевых моментов такой работы - по числу реализуемых АСИ национальных инициатив. Это выявление точек роста, помещение человека и его интересов в центр всех процессов, развитие беспилотных технологий, развитие профессий и компетенций будущего, климатическая адаптация и поддержка предпринимательства.