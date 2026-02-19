Совбез оценивает криминальную обстановку в стране как контролируемую

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Криминальная обстановка в России стабильна, уровень преступности снижается, уменьшается и количество ДТП, но имеются тревожные тенденции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"2025 год был непростым с точки зрения обеспечения общественной безопасности в стране. В условиях СВО и беспрецедентного политического, экономического и идеологического давления со стороны государств коллективного Запада, стремящихся всеми способами раскачать ситуацию внутри России, правоохранительные органы в целом справились с задачей защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. В связи с этим криминальная обстановка в стране оценивается как стабильная и контролируемая", - сказал Гребенкин.

Он отметил, что "этот вывод подтверждают и данные статистики".

"Начиная с 2020 года общий уровень преступности в России неуклонно снижается, в среднем на 1-2% в год. В 2025-м эта тенденция продолжилась, и количество уголовно наказуемых деяний впервые сократилось более заметно - на 7,3%, в том числе за счет краж и мошенничеств, общее количество которых в абсолютных цифрах на 80 с лишним тысяч меньше, чем в 2024 году", - уточнил замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, "также фиксируется снижение преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, грабежей и разбоев", при этом "меньше совершалось противоправных деяний в общественных местах, преступлений в сфере незаконного оборота оружия", а также хищений денежных средств граждан с использованием информационных технологий и вымогательств.

"В целом число зарегистрированных преступлений снизилось в 80 субъектах Российской Федерации. На этом фоне уменьшилось количество лиц, совершивших преступления. Правоохранительные органы выявили порядка 595 тыс. преступников, что на 10,7% меньше, чем в прошлом году", - сообщил Гребенкин.

Он констатировал, что "регистрируется снижение рецидивной преступности - сократилось как общее количество привлеченных к уголовной ответственности лиц, ранее совершавших преступления, так и их доля в общем числе фигурантов уголовных дел".

"Безусловно, картина криминальной ситуации в стране была бы неполной, если не отметить и тревожные тенденции. Усилиями правоохранительных органов пока не удалось переломить ситуацию с преступлениями экономической направленности, террористическими, экстремистскими и коррупционными проявлениями", - пояснил замсекретаря Совбеза РФ.

"Из года в год не сокращается число фактов незаконного сбыта наркотических средств. Растет подростковая преступность. В истекшем году несовершеннолетние совершили более 29 тыс. преступлений (+10,1%), почти половина которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Каждый 11-й подросток на момент совершения преступного посягательства находился в состоянии алкогольного опьянения, каждый шестой ранее нарушал закон", - добавил он.

Отвечая на вопрос издания, какова в стране ситуация с ДТП, Гребенкин уточнил, что "отмечается позитивная тенденция сокращения количества дорожно-транспортных происшествий (минус 3,1%), а также числа погибших (минус 3,5%) и лиц, получивших ранения в их результате (минус 3,6%)".

"Одновременно снизилось общее количество преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - резюмировал заместитель секретаря СБ РФ.