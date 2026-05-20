Поиск

В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub, в РФ он не блокируется. Об этомсообщила журналистам в среду пресс-служба ведомства.

"В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Специалисты ЦМУ ССОП (ФГУП "ГРЧЦ") провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub, API работает без сбоев", - сообщили в пресс-службе.

"Регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме", - отметили в РКН.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного РКН "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) в рамках закона о суверенном рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.

Роскомнадзор РКН GitHub ГРЧЦ Главный радиочастотный центр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Калужский аэропорт возобновил прием самолетов через два дня после введения ограничений

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей

Генпрокуратура выиграла иск на 40 млрд рублей к мурманским рыболовецким компаниям

Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

 Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9500 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов