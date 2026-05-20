В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub, в РФ он не блокируется. Об этомсообщила журналистам в среду пресс-служба ведомства.

"В связи с появляющимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Специалисты ЦМУ ССОП (ФГУП "ГРЧЦ") провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub, API работает без сбоев", - сообщили в пресс-службе.

"Регистрация пользователей и создание проектов осуществляются в штатном режиме", - отметили в РКН.

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного РКН "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) в рамках закона о суверенном рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.