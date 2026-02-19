Житель Камчатки получил 24 года колонии за подготовку терактов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Житель Камчатки по приговору суда отправится почти на 24 года в колонию строгого режима за участие в украинской террористической организации и подготовку взрывов в краевом центре под руководством зарубежного куратора, сообщает пресс-служба УФСБ региона в четверг.

"Следствие установило, что житель региона добровольно вступил в ряды запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, от которой получил задание по подрыву военного комиссариата и центрального теплового пункта в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осужденный отправил зарубежному куратору снимки этих объектов и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства. Намерения гражданина пресекли сотрудники УФСБ, его задержали в декабре 2023 года, "кроме того, доказана его причастность к серии поджогов в краевом центре".

Ему предъявлены обвинения по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности организации, признанная в РФ террористической), и пяти эпизодам ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционный военный суд сократил ему срок отбывания наказания до 23 лет 11 месяцев, в остальной части приговор оставлен без изменения.