Российские военные уничтожили порядка 40 пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад" и "Восток" в течение суток уничтожили 38 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщили представители группировок в четверг.

"Выявлены и уничтожены 31 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и склад боеприпасов ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, за сутки также сбиты 24 беспилотника самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 44 тяжелых боевых квадрокоптера.

Представитель группировки "Восток" Михаил Герасимов заявил, что силы группировки за сутки уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, 17 беспилотников и семь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев сообщил, что в течение суток российские военнослужащие на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили 11 антенн связи и БПЛА, шесть наземных робототехнических комплексов, поразили 29 блиндажей и укрытий ВСУ.