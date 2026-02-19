МИД заявил, что контакты РФ и НАТО осуществляются по мере необходимости

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Контакты между Россией и НАТО, в том числе, на высоком военном уровне, происходят по мере необходимости, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На достаточно высоком военном уровне. Если необходимо, они могут осуществляться", - сказал Грушко в четверг журналистам.

Как сказал замглавы МИД, речь идет о закрытых контактах, в связи с чем более подробно он не может их комментировать.