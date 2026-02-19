ФТС в 2025 г. пресекла контрабанду драгоценных металлов и камней на 1,2 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФТС России в 2025 году предотвратила незаконное перемещение физическими лицами драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также ювелирных изделий на сумму 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении таможенной службы.

Всего выявлено 407 нарушений, наибольшее их количество зафиксировано в регионах деятельности таможенных органов московского авиаузла, а также Хабаровской и Северо-Осетинской таможен.

Чаще всего драгоценные металлы и камни ввозили из ОАЭ, Турции, Китая и Эстонии, а вывозили - в Китай и Турцию.

В ФТС сообщили, что было возбуждено 100 уголовных дел, что на 28% больше, чем годом ранее. Наибольшее количество дел (78) возбуждено по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), остальные уголовные - по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). На ввоз пришлось 84 дела, на вывоз - 16 дел.

Кроме того, таможенники возбудили 307 дел (из них 243 - по ввозу, 64 - по вывозу) об административных правонарушениях, основная их часть связана с недекларированием товаров.