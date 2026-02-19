Путин отметил стремление государства снизить нагрузку на судей

Снижение числа рассмотренных дел первой инстанции в 2025 году он связал с повышением госпошлин

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Государство принимает меры для оптимизации нагрузки на судей, но пока она остается высокой, заявил президент Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

"В числе наиболее серьезных проблем остается высокая нагрузка. Конечно, работа в цейтноте с повышенной нагрузкой, безусловно, негативно отражается на качестве работы, приводит к снижению внимания к людям, - сказал он. - Меры по оптимизации нагрузки принимаются. В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%, причем практически для всех категорий дел".

В значительной степени он считает это результатом повышения госпошлин по делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.

"Что касается уголовных дел, здесь на уменьшение нагрузки повлияла в том числе и продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства. Кроме того, действующий с ноября прошлого года внесудебный порядок взыскания обязательных платежей может в дальнейшем облегчить нагрузку и по административным делам", - заметил Путин.