Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ имущество "Атомстройкомплекса"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск с требованием обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество 11 физлиц и трех компаний холдинга "Атомстройкомплекс".

Как говорится в картотеке суда, речь идет об АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс" и ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег". Согласно ЕГРЮЛ, бенефициарами этих организаций на паритетных началах являются гендиректор холдинга "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев и Павел Кузнецов, однако в числе ответчиков по данному иску они не значатся.

В качестве ответчиков по делу также выступают полный тезка бывшего замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом привлечено к делу как третье лицо.

Исковое заявление принято к рассмотрению судом 2 февраля, тогда же были выданы исполнительные листы. Дело рассматривается "в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", уточняется в картотеке суда.

Предварительное заседание по данному делу состоялось 18 февраля, информация о его итогах не опубликована.

В 2017 году суд взыскал с бывшего замглавы администрации городского округа Среднеуральск по экономике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Астахова и бывшего председателя комитета по управлению имуществом и казной городского округа Среднеуральск Сергея Петрова свыше 77,4 млн рублей ущерба от махинации с земельными участками (61,9 млн рублей - в доход бюджета Среднеуральска, 15,4 млн рублей - в доход бюджета региона).

По версии следствия, с 2009 года по 2013 год Астахов и Петров способствовали передаче земли площадью более 530 кв. м подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству "Коптяки". Отчуждение земли было произведено по заведомо заниженной стоимости. Затем все эти земельные участки были проданы третьим лицам по рыночной цене.

Суд приговорил Астахова к пяти годам колонии общего режима, Петрова - к трем годам.

"Атомстройкомплекс" – крупный строительный холдинг на Урале. Он образован в марте 1995 года, специализируется на строительстве жилья и социальных объектов, осуществляет девелоперскую деятельность в сфере деловой и многофункциональной недвижимости. Также холдинг имеет собственное производство стройматериалов, парк стройтехники, подрядные мощности и проектный институт.