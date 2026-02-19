Поиск

Еще двоих извлекли из-под завалов после обрушения крыши на липецком "Моторинвесте"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после обрушения крыши в одном из цехов на заводе "Моторинвест" в Липецкой области, в настоящее время спасены восемь сотрудников предприятия, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале в четверг.

По словам главы региона, поисковые работы продолжаются.

"Здание цеха обследуют с применением тепловизоров", - добавил он.

Обрушение крыши одного из цехов предприятия "Моторинвест" произошло в четверг. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов пятерых. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за большого количества снега. В компании утверждают, что снег убирался регулярно.

"Моторинвест" выпускает электромобили под брендом Evolute на технологической базе китайского Dongfeng с октября 2022 года.

