Белгородский губернатор сообщил о трех раненных при ударе дрона по машине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног", - рассказал он.

Пострадавших скорая помощь доставила сначала в Грайворонскую ЦРБ. Двое из них затем были переведены в городскую больницу №2 Белгорода.