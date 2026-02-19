Поиск

Белгородский губернатор сообщил о трех раненных при ударе дрона по машине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног", - рассказал он.

Пострадавших скорая помощь доставила сначала в Грайворонскую ЦРБ. Двое из них затем были переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворонский округ Белгородская область Замостье
