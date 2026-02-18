В белгородском селе в результате атаки БПЛА пострадали двое

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Ивянском округе Белгородской области беспилотник атаковал частный дом в селе Верхопенье , пострадали двое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадали два мирных жителя. Женщину с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - уточнил Гладков.

В результате взрыва дом загорелся. Пожар потушили сотрудники МЧС.