Гладков сообщил о четырех раненных в результате удара FPV-дрона в Шебекинском округе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области число раненных в результате удара FPV-дрона по машине 18 февраля в селе Мешковое Шебекинского округа увеличилось до четырех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Двое мужчин госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценке медиков, один из них в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин, которые самостоятельно обратились в Валуйскую ЦРБ, после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что 18 февраля в Мешковом пострадали два человека.

Губернатор также проинформировал о последствиях ракетного обстрела со стороны ВСУ областного центра накануне.

"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 14 боеприпасов. Повреждены объекты энергетики, частный дом, коммерческий объект и шесть автомобилей", - сообщил он.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 74 беспилотников, выпущено 14 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и 14 боеприпасов в ходе ракетного обстрела.

Воздушным атакам подверглись 28 населенных пунктов региона. Пострадали пять мирных жителей. Повреждено шесть частных жилых домов, 14 автомобилей, один из которых сгорел, объекты энергетики, коммерческий объект, газовая труба, надворные и хозпостройки.

