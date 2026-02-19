Поиск

США перебросили на Ближний Восток еще два "летающих радара"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на ближневосточную базу еще два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS, сообщил портал Itamilradar.

Накануне на базу "Принц Султан" в Саудовской Аравии уже прибыли два таких самолета.

Самолет Boeing E-3G является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действий истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение на расстоянии сотен километров.

Сегодня очевидно, что на фоне продолжающейся переброски большого количества боевой авиации в регион США наращивают не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий, отмечает портал.

Как указывают западные СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.

США Ближний Восток E-3 Sentry AWACS
