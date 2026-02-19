США перебросили на Ближний Восток еще два "летающих радара"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на ближневосточную базу еще два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS, сообщил портал Itamilradar.

Накануне на базу "Принц Султан" в Саудовской Аравии уже прибыли два таких самолета.

Самолет Boeing E-3G является основой системы воздушного командования и управления, который способен управлять масштабными воздушными операциями, координировать действий истребителей, самолетов-заправщиков, разведывательных платформ, а также обеспечивать раннее предупреждение на расстоянии сотен километров.

Сегодня очевидно, что на фоне продолжающейся переброски большого количества боевой авиации в регион США наращивают не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий, отмечает портал.

Как указывают западные СМИ, многие аналитики рассматривают прибытие самолетов AWACS как один из последних "недостающих элементов", необходимых для проведения военной операции США против Ирана.