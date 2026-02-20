Лондон не разрешил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания заблокировала США использование баз Королевских ВВС для нанесения ударов по Ирану, сообщает The Times.

По данным газеты, британский премьер-министр Кир Стармер заявил американскому президенту Дональду Трампу, что Великобритания не разрешит использовать свои базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и Фэрфорд в Англии, на которых регулярно размещаются американские стратегические бомбардировщики.

В соответствии с условиями давних соглашений Лондона с Вашингтоном, эти базы могут использоваться для военных операций против третьих стран только в том случае, если это заранее согласовано с правительством Соединенного Королевства.

Разногласия по поводу использования британских объектов стали причиной отказа президента США от поддержки сделки по архипелагу Чагос, в состав которых входит остров Диего-Гарсия, указывает The Times.

Трамп в среду вновь заявил о важности сохранения британцами полного контроля над военной базой Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане, отметив, что она может понадобиться Вашингтону, если, например, Иран решит не заключать соглашение по ядерной программе.

"Я говорил премьеру Великобритании Киру Стармеру, что (...) он совершает большую ошибку, соглашаясь на договор аренды на 100 лет", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

"Премьер Стармер не должен терять контроль ни по каким причинам над Диего-Гарсией", - подчеркнул Трамп.

По его словам, "если Иран решит не заключать с нами соглашение, то для США может оказаться необходимым использовать Диего-Гарсию и авиабазу в Фэрфорде, чтобы ликвидировать угрозу потенциальной атаки со стороны чрезвычайно нестабильного и опасного режима".

В мае 2025 года Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над архипелагом Чагос переходит Маврикию. По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.