Поиск

Генштаб РФ заявил, что интенсификация ударов по ВПК Украины снизило обеспечение ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия нарастила интенсивность ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергоинфраструктуре, это привело к снижению обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

В РоссииВ Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащихЧитать подробнее

"Вооруженные силы Российской Федерации в прошлом году в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России нарастили интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу", - сказал Рудской в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

В РоссииГенштаб России заявил о взятии под контроль в зоне СВО в этом году 900 кв. кмЧитать подробнее

"Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой", - добавил он.

"В целом за счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил", - подытожил Рудской.

Генштаб РФ Сергей Рудской Украина ВПК энергетика удары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Генштаб России заявил о взятии под контроль в зоне СВО в этом году 900 кв. км

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 48 украинских БПЛА

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });