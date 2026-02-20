Генштаб РФ заявил, что интенсификация ударов по ВПК Украины снизило обеспечение ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия нарастила интенсивность ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергоинфраструктуре, это привело к снижению обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Вооруженные силы Российской Федерации в прошлом году в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России нарастили интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу", - сказал Рудской в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

"Это привело к значительному снижению возможности оборонной промышленности киевского режима по производству и оснащению ВСУ вооружением и военной техникой", - добавил он.

"В целом за счет успешных действий Объединенной группировки войск значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил", - подытожил Рудской.