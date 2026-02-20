Поиск

Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Уже сбито 16 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее севастопольский губернатор сообщал о нейтрализации пяти воздушных целей. Минобороны РФ заявляло, что с 20:00 до 23:00 четверга над Крымом было перехвачено и уничтожено 16 беспилотников ВСУ.

Севастополь атака погибший
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Генштаб России заявил о взятии под контроль в зоне СВО в этом году 900 кв. км

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 48 украинских БПЛА

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });