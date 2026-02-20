Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Уже сбито 16 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-ти летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее севастопольский губернатор сообщал о нейтрализации пяти воздушных целей. Минобороны РФ заявляло, что с 20:00 до 23:00 четверга над Крымом было перехвачено и уничтожено 16 беспилотников ВСУ.