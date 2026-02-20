Руководители департамента по недропользованию по ДФО задержаны по делу о взятках

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу и его заместитель задержаны во Владивостоке по делу о взятках, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Они задержаны, находятся в изоляторе временного содержания", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в департаменте прошли обыски.

Департамент по недропользованию по ДФО (Дальнедра) является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Федерального агентства по недропользованию по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, а также правоприменительные функции на территории Дальневосточного федерального округа. По данным, размещенным на сайте ведомства, начальником департамента является Дмитрий Цуканов.