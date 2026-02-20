Поиск

Лавинная опасность объявлена в 10 районах Сахалина и в Южно-Сахалинске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин на территории 10 районов Сахалина и в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни в связи с резким потеплением, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"21-23 февраля лавиноопасно в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Смирныховском, Макаровском, Долинском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию спасатели направили администрациям муниципалитетов.

По данным синоптиков, на юге Сахалина в предстоящие выходные ожидается резкое потепление до плюсовых значений. Так, в Южно-Сахалинске в 21-23 февраля дневная температура поднимется до 4-5 градусов тепла.

Сахалин Южно-Сахалинск лавинная опасность
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Генштаб России заявил о взятии под контроль в зоне СВО в этом году 900 кв. км

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 48 украинских БПЛА

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });