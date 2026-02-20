Лавинная опасность объявлена в 10 районах Сахалина и в Южно-Сахалинске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин на территории 10 районов Сахалина и в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни в связи с резким потеплением, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"21-23 февраля лавиноопасно в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Смирныховском, Макаровском, Долинском, Анивском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию спасатели направили администрациям муниципалитетов.

По данным синоптиков, на юге Сахалина в предстоящие выходные ожидается резкое потепление до плюсовых значений. Так, в Южно-Сахалинске в 21-23 февраля дневная температура поднимется до 4-5 градусов тепла.