Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане утром в пятницу возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в пятницу в 09:31 по сахалинскому времени (01:31 мск) в Тихом океане с эпицентром в 117 км восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 57 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) сейсмическое событие ощутили силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.