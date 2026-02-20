Поиск

Российский фрегат проведет артиллерийские стрельбы в Бенгальском заливе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в рамках международного учения "МИЛАН-2026" в Бенгальском заливе отработает ряд артиллерийских стрельб, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Планируется, что в период с 21 по 24 февраля фрегат "Маршал Шапошников" в ходе морского этапа учения проведет ряд артиллерийских стрельб по различным видам мишеней", - говорится в сообщении.

По данным министерства, российские военные в составе многонациональных военно-морских сил проведут операции по досмотру судов-нарушителей, угрожающих безопасности гражданского судоходства. Они также примут участие в отработке действий по спасению терпящих бедствие в море, выполнят элементы противовоздушной и противолодочной обороны в составе единых боевых порядков совместно с иностранными кораблями.

Как сообщило ведомство, церемония открытия международного военно-морского учения "МИЛАН-2026" состоялась в индийском порту Вишакхапатнам. "В ходе церемонии открытия учения состоялся пеший парад экипажей кораблей, задействованных в учении", - сказано в сообщении ведомства.

За сутки до захода в индийский порт "Маршал Шапошников" принял участие в международном смотр-параде флотов в акватории Бенгальского залива, сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, в учении "МИЛАН-2026" принимают участие представители военно-морских сил порядка 70 государств со всего мира. Российскую делегацию на учении возглавляет главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

По официальной информации, учение "МИЛАН" проводится с 1995 года в Индии с периодичностью один раз в два года.

ТОФ фрегат Маршал Шапошников Бенгальский залив МИЛАН-2026 стрельбы
