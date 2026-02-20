Российские военные заявили об уничтожении ударом "Искандера" более 90 дронов ВСУ дальнего действия

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска и хранения ударных беспилотников дальнего действия армии Украины в Черниговской области, сообщили в пресс-центре группировки войск "Север" в пятницу.

"В районе Нежина (город в Черниговской области - "ИФ") ударом ОТРК "Искандер" уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов", - заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.