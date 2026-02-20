В ЛНР в результате удара беспилотника по машине были ранены двое

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Сватовском районе Луганской Народной Республики ударный беспилотник атаковал автомобиль, два человека получили ранения, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко через пресс-службу правительства региона.

Чтобы забрать пострадавших с места атаки, пришлось задействовать военных.

"Над трассой продолжали кружить вражеские беспилотники. Забрать пострадавших удалось только спустя два часа. Водитель получил тяжелую минно-взрывную травму - осколочные ранения головы, живота, верхних и нижних конечностей. У пассажира акубаротравма", - уточнила Пащенко.