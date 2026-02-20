В центре Оренбурга на нескольких улицах отключалось электроснабжение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В центре Оренбурга из-за сильного снегопада отключалось электроснабжение, сообщила мэрия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сработала система защиты на трансформаторной подстанции. Временно было отключено электроснабжение нескольких улиц в центре города", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Оренбургэнерго" уже восстановили энергоснабжение.

Снегопад в городе начался в 05:00 по местному времени (03:00 по Москве). По прогнозам, он продлится весь день. В связи с этим городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

"В приоритете - основные магистрали. Дороги обрабатывают реагентами", - сообщили в мэрии.

Сильная метель и плохая видимость стали причиной ограничения движения на нескольких автодорогах в Оренбургской области, в том числе на трассе М-5 "Урал".