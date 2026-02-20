Поиск

В центре Оренбурга на нескольких улицах отключалось электроснабжение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В центре Оренбурга из-за сильного снегопада отключалось электроснабжение, сообщила мэрия.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сработала система защиты на трансформаторной подстанции. Временно было отключено электроснабжение нескольких улиц в центре города", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Оренбургэнерго" уже восстановили энергоснабжение.

Снегопад в городе начался в 05:00 по местному времени (03:00 по Москве). По прогнозам, он продлится весь день. В связи с этим городские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

"В приоритете - основные магистрали. Дороги обрабатывают реагентами", - сообщили в мэрии.

Сильная метель и плохая видимость стали причиной ограничения движения на нескольких автодорогах в Оренбургской области, в том числе на трассе М-5 "Урал".

Оренбург Оренбургэнерго Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Россия повышает боевые возможности ядерной триады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });