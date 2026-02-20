Бывшая замминистра ЖКХ Астраханской области 13 лет скрывалась, инсценировав смерть

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - СКР раскрыл инсценировку смерти бывшей первой замминистра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной, которая в 2012 году была приговорена к семи годам колонии за присвоение в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и отмывание, сообщил комитет.

Ступину нашли, расследуя дело об убийстве двух астраханцев в 2010 году, одного из которых подозревали в обналичивании средств, похищенных чиновниками областного министерства ЖКХ. Она направлена в колонию отбывать срок по приговору 2012 года.

После того, как суд вынес Ступиной приговор, она уехала из Астраханской области и "проживала некоторое время на территории Республики Татарстан, таким образом уклонилась от отбывания наказания", выяснил СК. Ее объявили в розыск.

"Находясь в розыске и отслеживая в сети Интернет публикации о без вести пропавших женщинах, она обратила внимание на сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, внешне схожей с ней. Используя данное обстоятельство для реализации заранее продуманного плана, осужденная направила в указанный регион своего супруга, который опознал погибшую как свою жену, что позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение", - сказано в пресс-релизе.

"Далее бывший первый заместитель министра регионального ЖКХ вернулась на территорию Астраханской области, где на протяжении более 13 лет вела скрытный образ жизни", - выяснило следствие.

СК даст правовую оценку действиям, связанным с инсценировкой смерти. Также Ступину проверят на причастность к убийству 2010 года двух астраханцев.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР, сейчас проводятся обыски у Николая Ярового, который возглавлял министерство ЖКХ с 2006 по 2009 годы.