Музей памяти жертв геноцида советского народа откроется на месте Музея ГУЛАГа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, появится на месте Музея истории ГУЛАГа, закрывшегося в ноябре 2024 года.

"Информация соответствует действительности. Ее объявили коллективу", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением о создании нового музея на месте Музея ГУЛАГа.

На сайте Музея истории ГУЛАГа в настоящий момент размещена информация об открытии нового музея.

"В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении на сайте.

Согласно сообщению на сайте мэра и правительства Москвы, открытие музея состоится в 2026 году.

"В его основу лягут архивные материалы проекта "Без срока давности", инициированного Поисковым движением России", - сообщается на сайте.

Новым директором музея стала Наталья Калашникова, которая, как уточняется на сайте, с апреля 2025 года возглавляет музей "Смоленская крепость", имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг.

В ноябре 2024 года стало известно о том, что Музей истории ГУЛАГа в Москве с 14 ноября временно прекратил работу из-за нарушений пожарной безопасности. Как уточнили в департаменте культуры столицы, решение о приостановке деятельности музея принято для безопасности посетителей.

Музей открылся в 2001 году, он посвящен памяти жертв репрессий. С 2012 года музеем руководил Роман Романов, которого с января 2025 года сменила Анна Трапкова.

