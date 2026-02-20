Поиск

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

Гособвинение не согласилось с назначенным ему штрафом в 120 млн рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оренбургский областной суд рассмотрит в апелляционной инстанции уголовное дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о даче взятки сотруднику колонии, сообщает сайт облсуда.

"Государственный обвинитель, не согласившись с постановленным судебным актом, подал на него апелляционное представление. Апелляционная жалоба стороной защиты и самим осужденным не подавалась", - говорится в сообщении.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, что прокуратура не согласна с размером назначенного штрафа.

Суд начнет рассматривать апелляцию 18 марта.

Ленинский суд Оренбурга 13 января признал отбывающего пожизненный срок Арашукова виновным в даче взятки сотруднику колонии и приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей. По совокупности приговоров за ранее совершенные преступления Арашукову был окончательно назначен пожизненный срок в колонии особого режима.

Арашуков вины не признал, его защита того заявляла, что обжалует этот приговор. Генпрокуратура просила для экс-сенатора 12 лет заключения и штраф в 420 млн рублей.

Суд установил, что Арашуков через адвоката дал 3 млн рублей должностному лицу УФСИН Оренбургской области за создание привилегированых условий для него в колонии, а еще 3 млн рублей передать не успел. Как уточняли в Генпрокуратуре, "каких-либо "льгот" экс-сенатор так и не дождался - о попытке подкупа было сообщено в правоохранительные органы".

Уголовное дело в отношении адвоката выделено в отдельное производство.

В декабре 2022 года Мосгорсуд по обвинительному вердикту присяжных приговорил Рауфа Арашукова и его отца - бывшего советника гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима по делу о преступном сообществе и убийствах.

Мосгорсуд Оренбургская область Карачаево-Черкесия Оренбургский областной суд Рауф Арашуков
