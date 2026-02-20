Тела семи человек обнаружены на месте провала "УАЗа" под лед Байкала

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели при обследовании места провала автомобиля "УАЗ" под лед озера Байкал в Иркутской области обнаружили тела семи человек, сообщает ГУ МЧС по региону в мессенджере Мах в пятницу.

"Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время движения "УАЗ", перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Как сообщалось, в пятницу на Байкале в районе мыса Хобой под лед провалился "УАЗ", перевозивший девять человек. По предварительным данным, один человек спасся, другие погибли.

По информации губернатора региона Игоря Кобзева, в салоне машины находились иностранные туристы. Как заявили "Интерфаксу" в экстренных службах, это были граждане Китая. Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем, сообщил Кобзев.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.