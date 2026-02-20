Поиск

В Волгограде получили сроки фигуранты дела о сети подпольных казино

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде Тракторозаводский районный суд приговорил к реальным срокам от 3 до 18 лет восемь обвиняемых в создании сети подпольных казино под видом клубов для спортивных настольных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Фигурантов считают участниками преступного сообщества.

Четверо организаторов сообщества приговорены к срокам от 12 до 18 лет в колониях особого и строгого режима.

Трое участников сообщества получили сроки от трех до шести лет в колонии общего режима.

Также осужден по делу бывший сотрудник ОЭБ и ПК УМВД по Волгограду, он получил 15 лет строгого режима с запретом в течение четырех лет занимать должности в правоохранительных органах. Следствие считает, что он осуществлял общее покровительство игровым заведениям, действовавшим в Волгограде, и предупреждал сотрудников о возможных проверках.

Все осужденные вины не признали.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела с марта 2020 года по июль 2021 года организовали сеть подпольных казино на территории Волгоградской, Самарской и Саратовской областей под видом клубов для любителей спортивных настольных игр. В каждом такое клубе был зал, в котором использовалось не менее пяти комплектов игрового оборудования, объединенного в единую сеть, что позволяло контролировать ставки и выплаты, оперативно реагировать на технические неисправности, сказано в пресс-релизе.

Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято 66 единиц игрового оборудования.

Волгоград Волгоградская область Тракторозаводский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });