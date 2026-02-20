В Волгограде получили сроки фигуранты дела о сети подпольных казино

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде Тракторозаводский районный суд приговорил к реальным срокам от 3 до 18 лет восемь обвиняемых в создании сети подпольных казино под видом клубов для спортивных настольных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Фигурантов считают участниками преступного сообщества.

Четверо организаторов сообщества приговорены к срокам от 12 до 18 лет в колониях особого и строгого режима.

Трое участников сообщества получили сроки от трех до шести лет в колонии общего режима.

Также осужден по делу бывший сотрудник ОЭБ и ПК УМВД по Волгограду, он получил 15 лет строгого режима с запретом в течение четырех лет занимать должности в правоохранительных органах. Следствие считает, что он осуществлял общее покровительство игровым заведениям, действовавшим в Волгограде, и предупреждал сотрудников о возможных проверках.

Все осужденные вины не признали.

Следствие и суд установили, что фигуранты дела с марта 2020 года по июль 2021 года организовали сеть подпольных казино на территории Волгоградской, Самарской и Саратовской областей под видом клубов для любителей спортивных настольных игр. В каждом такое клубе был зал, в котором использовалось не менее пяти комплектов игрового оборудования, объединенного в единую сеть, что позволяло контролировать ставки и выплаты, оперативно реагировать на технические неисправности, сказано в пресс-релизе.

Всего в ходе расследования уголовного дела было изъято 66 единиц игрового оборудования.