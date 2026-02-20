Поиск

Военные РФ сообщили о сбитых в течение недели более 1,8 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 1 808 беспилотников и 13 управляемых авиабомб ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Новости

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке оспорила прокуратура

Тела семи человек обнаружены на месте провала "УАЗа" под лед Байкала

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля
