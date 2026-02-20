Военные РФ сообщили о сбитых в течение недели более 1,8 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за неделю сбили 1 808 беспилотников и 13 управляемых авиабомб ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.