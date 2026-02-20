Поиск

Минобороны заявило о массированном и шести групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, связанным с ВСУ объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, сообщили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в результате ударов поражены "предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов".

В Минобороны сообщили, что в течение недели также поражались пункты временной дислокации ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
