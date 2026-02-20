Военные сообщили о переходе под контроль РФ восьми населенных пунктов за неделю

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска в течение недели установили контроль над восемью селами в Запорожской, Сумской областях и ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области", - говорится в недельной сводке министерства.

По его данным, подразделения группировки "Днепр" взяли под контроль три села в Запорожской области - Запасное, Магдалиновка и Приморское.

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Покровка и Харьковка Сумской области", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Согласно сообщению Минобороны, в ДНР под контроль подразделений "Южной" группировки перешло село Миньковка.

Новость дополняется