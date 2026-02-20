Погибшие на Байкале китайские туристы не оформляли экскурсию у туроператора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Группа китайских туристов, которая провалилась под лед в "буханке" на Байкале, не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем. По предварительным данным, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами", - говорится в сообщении.

В отличие от официально открытых ледовых трасс, где регулярно контролируется толщина льда и установлены специальные метки, на участке, где случилась трагедия, лед не набрал достаточной прочности.

На Байкале у острова Ольхон 20 февраля провалился под лед "УАЗ" с семью туристами из Китая. Одному туристу удалось выбраться, остальные и водитель погибли. Их тела обнаружила подводная камера.

По факту возбуждено уголовное дело. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя случившееся, напомнил, что ледовую переправу на Ольхон еще не открыли и выход на лед Байкала запрещен.