В Челябинске двух подполковников полиции арестовали по делу об убийствах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска арестовал до 19 апреля двух подполковников полиции - действующего сотрудника управления Росгвардии и его бывшего коллегу, которым предъявлены обвинения по статье 105 УК об убийстве, сообщили "Интерфаксу" в районном суде.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что оба были задержаны 19 февраля сотрудниками челябинского УФСБ и регионального СУ СКР во взаимодействии с управлением уголовного розыска регионального ГУ МВД по подозрению в причастности к заказным убийствам, совершенным более 20 лет назад.

"В процессе расследования убийств местных предпринимателей, совершенных в 2000-х годах, были получены достаточные доказательства их причастности к этим преступлениям. В тот период оба проходили службу в спецподразделении ОМОН", - пояснил собеседник агентства.

Дома и на службе у задержанных прошли обыски. Следствие устанавливает "дополнительные эпизоды их противоправной деятельности, а также преступных связей".

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.