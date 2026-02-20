Памфилова заявила, что ЦИК "не чурается" взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России не избегает взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ, несмотря на закрытость и непрозрачность организации, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы не чураемся и взаимодействия с пресловутым БДИПЧ ОБСЕ. За прошедшие несколько лет 119 наших электоральных экспертов, членов и представителей ЦИК поработали в 12 миссиях под эгидой БДИПЧ ОБСЕ. Это несмотря на ее очевидную деградацию, закрытость, непрозрачность и недемократичность", - сказала Памфилова в ходе заседания международной научно-практической конференции "Формирование доверия к институту выборов и референдума: роль международного наблюдения".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с МИД и Госдумой возможность выхода России из БДИПЧ ОБСЕ. Этот вопрос на встрече с главой государства подняла руководитель ЦИК Элла Памфилова, назвав указанную организацию недемократичной и отметив, что Россия своим участием в ней легитимизирует ее работу.

В частности, Памфилова заявила, что молдавские власти не допустили российских наблюдателей до выборов, в то время как БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделала для защиты их прав.