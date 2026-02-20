Поиск

Иноагентом признан политолог Александр Кынев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами политолога Александра Кынева и журналиста Владимира Севриновского.

Также в реестр включены журналист Аурен Хабичев, бывший калужский чиновник Алексей Черемушкин и организация European Youth Forum.

Кыневу Минюст вменил распространение фейков о решениях и политике российских властей и о российской избирательной системе, участие в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных в России организаций, сотрудничество с нежелательной организацией.

Севриновский, по данным ведомства, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, распространял контент нежелательных организаций и фейки о российских властях, а также выступал против СВО.

Хабичев и Черемушкин распространяли контент иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о российских властях и выступали против СВО, сказано в пресс-релизе. Кроме того, Хабичев призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Черемушкину вменили сотрудничество с нежелательной для России организацией.

Иностранная НПО European Youth Forum, по данным Минюста, распространяла фейки о решениях и политике российских властей, а также фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии, участвовала в распространении контента нежелательной организации и пропагандировала ЛГБТ-отношения.

