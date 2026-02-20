Поиск

Шесть человек, включая пятерых туристов из Китая, пострадали в аварии на дороге в Териберку

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение с участием туристического микроавтобуса произошло в пятницу вечером на автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, ведущей в село Териберка. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Мурманской области.

По предварительной информации, ДТП произошло на 21-м км автодороги. Столкнулись микроавтобус Hyundai Starex, который перевозил туристов из КНР, и Chevrolet Cruze.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, из них пятеро – граждане КНР", - сообщает региональный главк МЧС.

Териберка находится в 130 км от Мурманска. Дорога Кола - Серебрянские ГЭС отличается своей сложностью и в продолжительный зимний сезон бывает часто заблокирована из-за непогоды. Так, в последний раз дорога Кола - Серебрянские ГЭС была закрыта с 9 по 16 февраля. Проехать по ней можно было только в составе организованной колонны, когда дорожной технике удавалось пробить снег.

Териберка Мурманская область
