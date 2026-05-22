Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

Монитор с изображением Халила Арсланова в зале второго западного окружного военного суда. 2020 год. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, осужденному на 17 лет колонии за взятки и мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Арсланову окончательно назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима", - сообщили в суде.

В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерал-полковника.

Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Арсланов был арестован зимой 2020 года.

Уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники Вооруженных сил.