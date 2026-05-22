Поиск

Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии
Монитор с изображением Халила Арсланова в зале второго западного окружного военного суда. 2020 год.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, осужденному на 17 лет колонии за взятки и мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В РоссииЗамначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.Читать подробнее

"Арсланову окончательно назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима", - сообщили в суде.

В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил Арсланова к 17 годам колонии строгого режима и лишил его звания генерал-полковника.

Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Арсланов был арестован зимой 2020 года.

Уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники Вооруженных сил.

Халил Арсланов Генштаб ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

 Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

Путин обвинил Киев в попытках возложить на Россию вину за украинские проблемы

Путин призвал украинских военных не выполнять приказы Киева

Банкиры и ЦБ раскритиковали идею МВД ввести плату за доступ к базе паспортов

Путин заявил о гибели шести человек и поисках еще 15 после удара по общежитию в ЛНР

"Интерфакс"и Объединенная лизинговая ассоциация объединят усилия по повышению прозрачности лизингового рынка

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

В Иркутской области задержали сторонниц "Граждан СССР"

Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2284 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9530 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 155 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов