Путин заявил о гибели шести человек и поисках еще 15 после удара по общежитию в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В результате удара по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики, по последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали и 15 числятся пропавшими без вести, сообщил президент России Владимир Путин.

"На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Президент сообщил, что заслушал доклады главы республики Леонида Пасечника, министра обороны Андрея Белоусова, главы МЧС Александра Куренкова и директора ФСБ Александра Бортникова.

В ночь на 22 мая в Старобельске учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись атаке. По официальным данным, в этот момент в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Было известно о четырех погибших и 40 пострадавших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.