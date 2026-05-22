Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выхода Армении из ЕАЭС никто не хочет, но ситуация нетривиальная, заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Вы знаете, ситуация очень такая странная, нетривиальная, потому что никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и руководители Армении тоже заявляют, что они не хотят выходить из ЕАЭС", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Армения оставалась в объединении. "Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС и процветала, и развивалась дальше теми же темпами, как это они делали все последние годы, пока были в ЕАЭС", - подчеркнул Оверчук.

Позже он сказал журналистам, что все страны ЕАЭС, включая Россию, хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения

"Уверен, что все страны, включая и Российскую Федерацию, хотят, чтобы Армения оставалась членом нашего союза и продолжала развиваться такими же быстрыми темпами, и жизненный уровень у людей в Армении рос так же, как это происходило за последние 11 лет участия Армении в ЕАЭС", - сказал Оверчук.

По его словам, Москва не может оставлять без внимания стремление Армении в Евросоюз.

"Конечно, мы не можем оставлять это без внимания, особенно, в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране", - сказал Оверчук.