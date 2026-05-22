"Интерфакс"и Объединенная лизинговая ассоциация объединят усилия по повышению прозрачности лизингового рынка

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - " АО "Интерфакс", оператор Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурса), и Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение полноты и достоверности публичных сведений о сделках лизинговых компаний и совершенствование отраслевой аналитики.

"ОЛА хорошо знает как проблемы и потребности участников отрасли, так и требования аналитических агентств к публичным данным. Вместе с Федресурсом мы будем работать над лучшими практиками раскрытия информации, что в итоге поможет лизинговым компаниям разрабатывать свои стратегии, лучше понимая текущую ситуацию на рынке", - отметила директор Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Позднякова.

"Инициированный ОЛА проект по улучшению качества данных на первом этапе предполагает доработку классификатора имущества, используемого при публикации сообщений о договорах лизинга. Уже с 1 июля в этой части произойдет важное изменение: запрет на выбор самого верхнего уровня, благодаря чему данные о предметах лизинга станут более детальными", - прокомментировал заместитель генерального директора группы "Интерфакс" Алексей Юхнин.

Стороны договорились объединить усилия для формирования объективной картины состояния лизинговой отрасли. В рамках партнерства планируется обмен агрегированными статистическими данными, экспертная поддержка при подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также проведение совместных мероприятий. Кроме того, ОЛА и "Интерфакс" рассмотрят возможность учреждения совместных номинаций для поощрения лучших практик раскрытия информации и повышения прозрачности лизинговой деятельности.

Миссия Объединенной лизинговой ассоциации - создание условий для развития лизинга в РФ, предоставление необходимых услуг членам ассоциации, задание высоких отраслевых стандартов, взаимодействие с региональными, федеральными властями, другими ассоциациями с целью формирования обоснованной государственной политики, оказывающей воздействие на лизинговую отрасль в целом.

Федресурс - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Ежегодно около 700 лизингодателей раскрывают в Федресурсе информацию о договорах с 200 тыс. лизингополучателей.

Федресурс АО "Интерфакс" Интерфакс Объединенная лизинговая ассоциация ОЛА Алексей Юхнин Татьяна Позднякова
