Путин обвинил Киев в попытках возложить на Россию вину за украинские проблемы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и все обострения свалить на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну все обострения и все последствия подобных преступлений", - сказал он.

Он сообщил, что министерству иностранных дел поручено проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Поскольку же ограничиваться заявлениями МИД в такой ситуации невозможно, министерству обороны поручено представить и свои предложения, добавил президент.