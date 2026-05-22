Поиск

Путин обвинил Киев в попытках возложить на Россию вину за украинские проблемы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и все обострения свалить на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну все обострения и все последствия подобных преступлений", - сказал он.

Он сообщил, что министерству иностранных дел поручено проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Поскольку же ограничиваться заявлениями МИД в такой ситуации невозможно, министерству обороны поручено представить и свои предложения, добавил президент.

ЛНР МИД Киев Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

 Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

Путин обвинил Киев в попытках возложить на Россию вину за украинские проблемы

Путин призвал украинских военных не выполнять приказы Киева

Банкиры и ЦБ раскритиковали идею МВД ввести плату за доступ к базе паспортов

Путин заявил о гибели шести человек и поисках еще 15 после удара по общежитию в ЛНР

"Интерфакс"и Объединенная лизинговая ассоциация объединят усилия по повышению прозрачности лизингового рынка

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

В Иркутской области задержали сторонниц "Граждан СССР"

Набиуллина анонсировала поэтапное повышение минимального размера капитала банков
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2284 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9530 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 155 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов